Vanaf 1 juli mogelijk weer evenementen, maar het valt of staat met de besmettingsgraad

De nieuwe maatregelen gelden voor evenementen tot 31 december. Evenementen die vorig of dit jaar al in gang waren gezet, vallen ook onder deze regeling als zij verplaatst worden naar een datum na 1 juli.

Zoenen tijdens proefevenement Ziggo Dome zit er niet in: "Behalve in je eigen bubbel"

UDC Events, de organisatie achter Dance Valley en Dutch Valley festival in Velsen-Zuid, waren al gestart met de verkoop van kaartjes, hopende op groen licht. Marketing manager Wytze Dijk is dan ook heel blij dat het er nu ook echt naar uitziet dat hun dans evenement die gepland staan voor 14 en 15 augustus door zullen gaan. "Wij zijn superblij met dit nieuws, zeker ook omdat de kaartverkoop goed loopt."

Het demissionaire kabinet durft de versoepelingen aan vanwege de succesvolle proefevenementen, zoals begin maart in de Ziggo Dome. "Niet alleen de organisatoren, ook het publiek hunkert weer naar een concert, een festival, een voetbalwedstrijd. Hopelijk kunnen we in de zomer weer met zijn allen genieten op een evenement", aldus de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.

Het Indian Summer Festival valt net buiten de boot, het festival staat gepland op 26 juni. Toch noemt Daan de Bruijn van organisator Friendly Fire de aangekondigde maatregel "een fijne opsteker. Eindelijk wordt er meer perspectief geboden voor de zomerfestivals." Het festival is achter de schermen bezig alle opties, waaronder het verplaatsen van het festival, te onderzoeken.

Kermis

Edwin Vader, kermisexploitant op verschillende Westfriese kermissen, is blij dat de overheid aan het meedenken is in mogelijkheden voor de evenementenorganisatoren, maar houdt een slag om de arm. "De kermis valt of staat met de besmettingsgraad", aldus Vader. "Het valt nog te bezien of het deze zomer een normale of een coronakermis wordt".

Volgens Vader worden alle kermissen in West-Friesland niet ineens halsoverkop verplaatst naar na 1 juli. "Misschien dat de wat grotere kermissen, zoals in Bovenkarspel en Hoogkarspel, verplaatst worden. Maar de overige kermissen worden gewoon volgens het al opgestelde schema opgesteld."