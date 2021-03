Weer geen hossende feestgangers in kroeg: eerste kermis van het seizoen gaat digitaal

BOVENKARSPEL - De stille hoop is verdwenen, de kermis in Bovenkarspel gaat definitief niet door tijdens Pasen. De steeds te hoge aantal coronabesmettingen zorgen ervoor dat er voorlopig geen versoepelingen zijn voor evenementen. "Het organiseren van de kermis in het paasweekend is niet realistisch", aldus een woordvoerder van de gemeente Stede Broec. Daarom werkt het kermiscomité nu aan een digitale editie.

Kermisexploitant Edwin Vader, die de allereerste kermis van het seizoen organiseert, vindt het jammer. "Het is heel spijtig, het is het tweede jaar op een rij dat het niet door kan gaan. We willen niets liever dan draaien", vertelt hij aan NH Nieuws. Maar hij is begripvol en is in goed contact met de gemeente over een ander moment. "We kijken naar mogelijkheden voor aan het eind van de zomer." Online alternatief Ondertussen maken de hersenen van het kermiscomité overuren, want digitaal kan er van alles. "Er wordt door het comité heel creatief, en binnen alle regels, nagedacht over een online alternatief", aldus de woordvoerder. En dat klopt. Joey Leeuwinga, van het kermiscomité Bovenkarspel, vertelt dat er met Pasen sowieso een Kermis Top 100 komt. "Deze wordt samengesteld door kermisgangers die allemaal hun tien favoriete nummers kunnen doorgeven."

"Verder zijn we nog bezig met een thema en andere gekkigheid. We willen de interactie opzoeken met de kijker en luisteraar." Daarnaast wil de organisatie ook ondernemers vragen mee te doen, zodat ze elkaar op die manier ook kunnen steunen. "Zodat we er samen een mooie kermis van kunnen maken en na corona samen met de horeca een echt feestje kunnen bouwen." Opnieuw dikke pech Want ook voor de horeca is dit opnieuw een aderlating. "We zeggen al vanaf het begin van dit jaar: die kermis komt er niet", aldus Mario Liefting van de Florabar. Hij heeft alle opties voor artiesten al naar volgend jaar doorgezet. "Ik denk dat we in 2022 wel weer volop bezig kunnen zijn. Ander is het ook niet vol te houden", vertelt hij verder.

De gemeente wacht verder nog de persconferentie van 23 maart af. Misschien is er dan wel groen licht voor het openen van terrassen, aldus de woordvoerder. Maar Mario ziet daar weinig heil in. "Als je mooi weer hebt, dan heb je iets aan je terras. Maar wat als het gaat regenen. Dan moet je iedereen wegsturen?" Daarnaast merkt de gemeente al op: "Mochten de terrassen met Pasen open mogen, dan zijn andere activiteiten niet toegestaan omdat die vallen onder de noemer 'evenement'." Het kermisgevoel moet dus vooral digitaal gezocht worden dit jaar en de hoop houden voor volgend jaar. "Want er gaat niks boven een echte kermis", sluit Joey Leeuwinga af.