Politie komt gewapend met 'injectie' in actie voor betere cao

De politie komt vandaag in Hoorn in actie voor een betere cao. De landelijke politiebonden zijn het niet eens met de minister over de hoogte van de looneis en de tweemalige bonus. "De meerderheid van de collega's wil actie, dus dan organiseren wij een actie", zegt Henk van de Lagemaat, aanspreekpunt van de actie en ook politieagent.

Door de tien politie-eenheden in Nederland wordt op verschillende dagen op verschillende plekken in het land gedemonstreerd. En vandaag is Noord-Holland aan de beurt. De demonstranten zijn om 11.30 uur in Hoorn bij elkaar gekomen op de parkeerplaats tussen het politiebureau en het gemeentehuis in. "Gewapend met een grote symbolische injectiespuit geven we elke collega een 'injectie'", legt Van de Lagemaat uit. De spuit staat symbool voor de financiële injectie, waar de bonden om vragen.

Akkoord op wankelen

Op 21 punten hebben de bonden in de cao-onderhandelingen een akkoord kunnen sluiten met de minister. Maar op twee punten gaat het mis. Van de Lagemaat: "De bonden hebben een tweemalige bonus voorgesteld, van 300 en 350 euro, maar de minister wil twee keer 300 euro beschikbaar stellen."

En ook over de looneis van de bonden worden ze het niet eens. "De looneis is 2,5 procent, wat gelijk is aan de inflatie. Wij vragen echt geen vijf of zes procent, want dat is niet reëel in de huidige tijd. De minister wil 1,3 procent loonstijging." Nu staat de hele cao op wankelen, want alle punten waarop wél een akkoord is, vervallen als ze het over één punt niet eens worden.

Bereidheid tot actie

Uit een enquête, gehouden onder de leden van de vakbonden, blijkt dat 70% van de politiemensen in actie wil komen. "De bereidheid om actie te voeren is hoog, omdat collega’s zich onheus bejegend voelen. In coronatijd draaien we 10 tot 12 uurs-diensten exclusief reistijd en we moeten veel vrije tijd inleveren. Dat doen we allemaal gemotiveerd, want we willen ons werk zo goed mogelijk doen. We moeten er wel zijn, want anders wordt het chaos. Daar mag wel een keer iets tegenover staan", aldus Van de Lagemaat.

Om de actie breder te trekken, hebben ze ook de zorg, het onderwijs, defensie en de boa’s uitgenodigd deel te nemen. Helaas zijn de ambulancedienst, de brandweer en defensie niet aanwezig, omdat zij geen toestemming hebben van bovenaf. De burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg, is wel aanwezig, wat uitzonderlijk is. Tijdens de voorgaande demonstraties op de andere locaties, kwam de betreffende burgemeester niet omdat het politiek te gevoelig lag.