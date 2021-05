Minderjarige verdachte (16) van aanrandingen in Alkmaar meldt zich bij de politie

De minderjarige jongen die dinsdag door de politie op beelden werd getoond , omdat hij wordt verdacht van meerdere aanrandingen, heeft zich samen met zijn ouders gemeld bij de politie. Het gaat om een Alkmaarder van zestien jaar oud. De politie onderzoekt of hij de aanrander is, die meer dan dertig vrouwen bij hun achterwerk greep.

De jongen werd gefilmd terwijl hij fietste op de Achterstraat in het centrum, op dezelfde avond dat een vrouw rond 23.00 uur op de Helderseweg werd aangerand. Geschokt belde zij vervolgens de politie en gaf een signalement, dat overeenkwam met wat de verdachte op de beelden droeg bij Opsporing Verzocht.

De Alkmaarder zit vast en zal worden verhoord. Het is niet zeker of het bij alle aanrandingen om dezelfde dader gaat.

Die vonden plaats op verschillende locaties in Alkmaar, tussen september en december vorig jaar en deze maand. De vrouwen die aangifte hebben gedaan, zijn door de zedenpolitie ingelicht over zijn aanhouding. In verband met de minderjarigheid van de verdachte worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.