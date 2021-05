Mogelijke serie-aanrander met gezicht op camera, politie denkt dat hij minderjarig is

De fietsende aanrander is mogelijk weer gefilmd: deze keer vlak voordat hij een vrouw bij haar billen greep aan de Helderseweg in Alkmaar, vorige week maandag. De politie deelde vanavond de nieuwe beelden geanonimiseerd. De fietser, die volgens de politie mogelijk minderjarig is, krijgt veertien dagen om zich te melden voordat de volledige beelden worden verspreid.

Dat vertelde politiewoordvoerder José van Dijk vanavond in het programma Opsporing Verzocht. De vrouw was rond 23.00 uur aan het wandelen toen ze ter hoogte van de brandweerkazerne werd gegrepen bij haar achterwerk. De dader fietste keihard weg en ze belde geschrokken de politie .

Ook afgelopen donderdag, terwijl het nog licht was, werd een hardloopster aangerand aan het Haydnpad in de Bergermeer. De dader droeg volgens het slachtoffer toen een bordeauxrode jas met capuchon, een lichtblauwe Eastpak-rugtas en witte sportschoenen.

Politiewoordvoerder Van Dijk zegt te vermoeden dat het inderdaad telkens om dezelfde dader gaat. "Maar helemaal zeker weten doen we dat niet." De politie vroeg al eerder aandacht voor de serie-aanrander in het opsporingsprogramma en dat leidde in november tot zo'n twintig tips. Ook was de vermoedelijke dader te zien op camerabeelden bij het Canadaplein. Daarna kwamen er vijf tips binnen.