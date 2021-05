Vier nieuwe tips na vrijgeven camerabeelden mogelijke Alkmaarse aanrander

Naar aanleiding van de videobeelden die gisteravond werden getoond door de politie zijn vier tips binnengekomen over de mogelijke Alkmaarse aanrander. Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. Over de inhoud van de tips doet zij geen uitspraken, maar ze worden allemaal onderzocht.

Op de beelden fietst een jongeman over de Achterstraat van de binnenstad. Even later, om 23.00 uur, werd een vrouw aangerand op de Helderseweg die de dader omschreef als de persoon in de video.

Omdat het op de beelden, die getoond werden in Opsporing Verzocht, vermoedelijk gaat om een minderjarige, heeft de politie de persoon onherkenbaar gemaakt. De fietser heeft twee weken om zich bij de politie te melden. Doet hij dat niet, zal hij daarna herkenbaar worden getoond.

De politie is ook nog op zoek naar mensen die informatie denken te hebben over de jongeman in de video of de eventuele aanrander.

Het is niet zeker of het bij alle aanrandingen (tussen september en december vorig jaar en deze maand) om dezelfde dader gaat.