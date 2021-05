Straks LIVE NH Sport: FC Volendam in play-offs tegen NAC Breda

Het is erop of eronder voor FC Volendam. In de eerste ronde van de play-offs voor promotie naar de eredivisie speelt de ploeg van trainer Wim Jonk vanmiddag tegen NAC Breda. Je kunt dit duel (aftrap 16.30 uur) rechtstreeks volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Warming-up FC Volendam - Pro Shots/Marcel van Dorst

Vanaf Hemelvaartsdag heeft de selectie van FC Volendam zijn intrek genomen in een hotel in de buurt van Arnhem om zich optimaal te kunnen voorbereiden. Fanatieke supporters van NAC staken in het holst van de nacht vuurwerk af om zo de nachtrust van de spelers te verstoren. Tekst gaat verder onder artikel

De beide trainingsdagen verliepen wél geheel volgens plan. In alle rust kon Jonk zijn ploeg klaarstomen voor dit cruciale duel. Ook Alex Plat en Franco Antonucci zijn weer fit, zo bleek gisteren op de laatste training. Tekst gaat verder onder de video

FC Volendam kreeg speciaal bezoek op trainingskamp in Doorwerth - NH Nieuws

FC Volendam trof NAC twee keer dit seizoen. De uitwedstrijd ging kort voor de winterstop met 3-0 onfortuinlijk verloren. Twee maanden geleden stapte FC Volendam in eigen stadion met een overtuigende 2-1 zege op zak als winnaar van het veld. De aftrap in het Rat Verlegh-stadion is om 16.30 uur. Edward Dekker is de verslaggever in Breda. De extra radio-uitzending van NH Sport begint om 16.00 uur. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.