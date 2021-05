Eerste treffer Beers bezorgt FC Volendam mooie afsluiter van het reguliere seizoen

FC Volendam heeft het reguliere seizoen afgesloten met een zege op de beloften van AZ. Door treffers van Zakaria El Azzouzi en Jim Beers werd het 2-1 in Volendams voordeel. In de play-offs is NAC Breda komende zaterdag de tegenstander voor de Volendammers.

Doelpuntenmaker Jim Beers in duel met Jong AZ'er Richonell Margaret - Pro Shots / Wouter Dill

Voorafgaand aan het duel met Jong AZ was al duidelijk dat trainer Wim Jonk een aantal spelers rust zou geven bij FC Volendam. De Volendammers hadden zich immers afgelopen vrijdag geplaatst voor de play-offs. De eerste grote kans was voor Jong AZ'er Richonell Margaret, hij schoof de bal op de paal. Aanvallers Zakaria El Azzouzi, Giannis Iatroudis en Lequincio Zeefuik kregen ieder een mogelijkheid, maar zonder succes. In de tweede helft kon El Azzouzi wel juichen. Hij verschalkte met een hard schot Jong AZ-doelman Sem Westerveld: 1-0. Jonk gaf hierna Francesco Antonucci en Brian Plat (normaliter basisspelers) speeltijd in aanloop naar de play-offwedstrijd tegen NAC. Via invaller Richard Sedláček kwamen de Alkmaarse beloften echter op gelijke hoogte: 1-1. Hij scoorde op aangeven van een andere invaller, Ernest Poku.

Jim Beers, die mocht starten, zette de thuisploeg vervolgens met een kopbal uit een vrije trap wederom op voorsprong: 2-1. Het was voor de jonge aanvaller zijn eerste treffer in het betaald voetbal. In de slotfase kreeg Jong AZ nog kansen op de gelijkmaker, maar dat mocht niet baten. Door de zege eindigt FC Volendam op de zesde plek in de eerste divisie. Komende zaterdag is NAC Breda de tegenstander in de eerste play-offwedstrijd, omdat de Bredenaren op de vijfde plek zijn geëindigd. Zij verloren hun laatste wedstrijd van kampioen SC Cambuur.

FC Volendam: Lauwers; Betti, Eerdhuijzen, Tol (B. Plat/69), James; Twigt (Antonucci/69), Ben Sallam (A. Plat/46), Beers; Iatroudis, Zeefuik (Antonioli/46), El Azzouzi (Panka/81) Jong AZ: Westerveld; Lathouwers (Regeling/82), Jacobs, Velthuis, Gemmel (Dekker/92); Koopmeiners, Franken (Sedláček/67), Buurmeester; Margaret (Poku/67), Barasi, De Jong (Kunst/83)

