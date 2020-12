FC Volendam weet na dertien wedstrijden weer wat verliezen is

Niet veel later liet ook de keeper van Volendam zich gelden. Joey Roggeveen, die de voorkeur kreeg boven Nordin Bakker, bleek attent genoeg om een kopbal van Colin Rösler uit het doel te weren. Toen Mulatierri vervolgens door Kortsmit in het strafschopgebied naar de grond werd gewerkt leek FC Volendam recht te hebben op een strafschop, maar scheidsrechter Jeroen Manschot wuifde het incident weg. Doordat Boy Deul in de slotfase van de eerste helft uit de draai tegen de paal schoot, zochten de ploegen met een 0-0 stand de kleedkamer op.

De ploeg van Jonk kwam sterk uit de kleedkamer en liet zich zien middels schoten van Franco Antonucci en Mo Betti. Toch waren het de gastheren die binnen tien minuten in het tweede bedrijf op gelukkige wijze op voorsprong kwamen. Een vrije trap van Mounir El Allouchi werd dusdanig van richting veranderd door het hoofd van Alex Plat dat Roggeveen kansloos was: 1-0.

Van Hooijdonk

Jonk wisselde vervolgens aanvallend door Ibrahim El Kadiri en Giannis Iatroudis in te brengen, maar kreeg vervolgens twintig minuten voor het einde de deksel op de neus. Invaller Sidney van Hooijdonk, koud in het veld, zorgde binnen enkele minuten voor twee doelpunten en zette Volendam daarmee op een 3-0 achterstand. Eerst tikte hij van dichtbij simpel binnen en even later mocht hij aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Deul op Nick Venema. Toen Deul vijf minuten voor tijd ook nog een strafschop niet wist te benutten (lat en paal), was het duidelijk dat Het Nieuwe Oranje zonder punten van Breda naar Volendam moest afreizen.

Opstelling NAC: Kortsmit; Schouten, Malone, Rosler, Rutten; Haye, El Allouchi (Kestens/87), Fiorini (Azzagari/87); Venema, Bilate (Van Hooijdonk/65), De Rooij (Immers/75)

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; Betti, B. Plat (Iatroudis/68), v/d Ven, James (Eerdhuijzen/58); Deul, A. Plat, Antonucci; Doodeman (El Azzouzi/75), Mulattieri (J. Vlak/75), Kaars (El Kadiri/58)