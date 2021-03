Sterk FC Volendam beëindigt ongeslagen reeks NAC Breda

Trainer Wim Jonk koos voor een gewijzigde basisopstelling. Boy Deul, de man die in het uitduel met NAC (3-0 verlies) de schlemiel was met een veroorzaakte en gemiste penalty, startte als rechtsbuiten. Samir Ben Sallam kreeg daardoor een basisplaats op het middenveld. Dat ging ten koste van Zakaria El Azzouzi.

Trainer naar tribune

De wijziging bleek een gouden greep te zijn van Jonk, want Deul was na zeven minuten de aangever bij de openingstreffer. Samuele Mulattieri hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen en tikte zodoende zijn vijftiende competitiegoal van het seizoen binnen. Bij NAC Breda liepen de gemoederen langs de kant meteen hoog op. Trainer Maurice Steijn kreeg rood na aantijgingen aan het adres van de arbitrage.

NAC, dat al dertien wedstrijden ongeslagen was, slaagde erin om beter in de wedstrijd te komen. Dat leidde niet meteen tot nieuwe kansen voor de bezoekers, omdat achterin scherp verdedigd werd op de laatste pass. Volendam kreeg nog wel een paar mogelijkheden via El Kadiri en Antonucci, die het van buiten het strafschopgebied probeerden.

Volendam legde een prima eerste helft op de mat, maar moest voor rust nog wel even scherp blijven. Fiorini mocht vrij uithalen, maar schoot de bal in de handen van Roggeveen. Aan de andere kant had Mulattieri de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de Italiaanse spits kopte over uit een voorzet van El Kadiri.

