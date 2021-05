FC Volendam-trainer Jonk geeft complete basis rust: "Zaterdag een finale te spelen"

Jong AZ-trainer Michel Vonk zei na afloop dat hij verrast was door de namen die FC Volendam het veld in stuurde. "Ik begrijp het, maar ik voelde ons niet heel serieus genomen. "

Jim Beers was één van de spelers die voor het eerst aan de aftrap mocht beginnen. Hij bekroonde zich met de winnende goal tot matchwinnaar. "Het kan niet beter", zei hij na afloop met een grote glimlach. "Het was zeker een hele andere opstelling dan jullie gewend waren, maar ik had er heel veel vertrouwen in. Zaterdag speelden we een oefenpotje tegen Vitesse met een aantal van deze gasten en toen ging ook prima."

