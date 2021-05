'Overlastgevers hebben passende hulp nodig, ook in De Mare en De Hoef'

De overlast van daklozen, verslaafden en verwarde personen speelt op meer plekken in Alkmaar en kan niet alleen met meer en strengere handhaving worden opgelost. Dat stelt de Partij van de Arbeid. "We moeten ze als mensen gaan zien en het probleem bij de bron oplossen", aldus fractievoorzitter David Rubio Borrajo tegen NH Nieuws.

Want de groep mensen die overlast veroorzaakt is volgens hem heel divers en dus moet per persoon gekeken worden wat hij of zij nodig heeft. "Het is bekend dat het grootste deel van deze mensen niet geheel vrijwillig hebben gekozen voor deze levensstijl: zijn ze oorlogsveteranen, mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking."

Het moet volgens hem lukken om ze allemaal te identificeren en per persoon te kijken of er ergens een plek is.

Gebruikersruimte

Ook zegt PvdA naar de overlastaanpak in andere gemeenten te kijken, zoals Haarlem of Den Helder. "Daar hebben ze een gebruikers- of gedoogruimte. Een plek waar die mensen overdag kunnen zitten en met passende begeleiding en toezicht drugs kunnen gebruiken. Dat biedt ademruimte op plekken zoals de Paardenmarkt."

Eerder sprak NH Nieuws al over een dergelijke ruimte met de directeur van DNO Doen, Hil Rabenberg. Dit is een organisatie die zo'n 200 mensen in de regio Alkmaar woonruimte of begeleiding biedt, onder meer met een nachtopvang. "We hebben de wens voor een gebruikersruimte al aangekaart bij de gemeente, maar die wilden er tot nu toe niet aan."

Ook Rabenberg ondersteunt dat de overlastgevers een diverse groep is. "Ik weet dat een aantal van de 45 daklozen die gebruik maken van onze nachtopvang voor overlast zorgen, maar er zitten ook mensen bij met verward gedrag - die gewoon een woning hebben - en mensen met verslavingen."