Man uit Schagen aangehouden voor in het rond steken bij Paardenmarkt

De politie heeft een man (40) uit Schagen aangehouden in het onderzoek naar de in het rond stekende man in de Paternosterstraat in Alkmaar, drie weken geleden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

In een filmpje is te zien dat iemand op maandag 19 april in het centrum iemand probeerde neer te steken met een mes. Daaraan vooraf ging een vechtpartij. De man wordt verhoord en de politie laat weten verder onderzoek te doen naar de ruzie.

Het steekincident is de zoveelste van de afgelopen maanden rondom de Paardenmarkt. Lees hier meer over de overlast. Vanavond stellen politieke partijen vragen aan het college over de eventuele aanpak.