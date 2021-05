Raadsvragen na overlast, intimidatie en bedreigingen bij de Paardenmarkt

Later vandaag verschijnt er een reportage van NH Nieuws met daarin bewoner Sandra, die vertelt dat sommige mensen niet eens meer in hun eentje naar de supermarkt durven omdat er op een intimiderende manier wordt gebedeld. "Iemand vertelde dat 'ie al 50 euro had gegeven, maar dit eigenlijk helemaal niet wilde. Dat is toch ernstig?"

Het plein en de omgeving is namelijk een geliefde plek voor mensen om te hangen. Vorige week was er nog een ruzie 'om een laatste biertje', waarbij een man een mes trok en in het rond stak.

"Dit is niet te harden voor bezoekers en bewoners. We moeten gewoon veilig over straat kunnen"

Tijdens de opnames werd de verslaggever ook geïntimideerd en bedreigd. Naar aanleiding van de beelden gaat de VVD nu dus raadsvragen stellen. "Het is bizar hoe mensen zich denken te moeten gedragen of hoe mensen zich blijkbaar niet kunnen gedragen. Dit is niet te harden voor bezoekers en bewoners. We moeten gewoon veilig over straat kunnen", aldus Van der Rhee van de VVD.

Hij gaat ervoor pleiten dat de Paardenmarkt 'stevige aandacht krijgt', maar ook dat de problemen zich niet verplaatsen naar andere delen van de stad. Want ook op bijvoorbeeld de Dijk is al lange tijd overlast en het speelt op meerdere plekken in de binnenstad.

"Ik ga vragen of de burgemeester op hoogte is, of er cijfers zijn en wat er op de korte en lange termijn kan worden gedaan."