Bewoners zijn 'gedoogbeleid' op Dijk spuugzat: "Politie en handhaving doen niets"

ALKMAAR - Opdringerige bedelaars, mishandelingen, dealers in snelle auto's en drugsgebruikers - het is een greep uit het rijtje klachten van bewoners en ondernemers rondom de Dijk. Ondanks het cameratoezicht en een eerder geopende uitkijkpost voor stadstoezicht en surveillanten van de politie, is het veiligheidsgevoel in de omgeving nog altijd niet vergroot. "Er zit nooit iemand in die toko. Het is het koffiehuis van de boa's", aldus een gefrustreerde bewoner.

Om de overlast rondom hun woning vast te leggen, besloot het stel meerdere camera's op hun woning te bevestigen, met zicht op de openbare weg. "We hebben twee mishandelingen voor de deur gehad. Raddraaiers die uit de coffeeshop of kroeg komen en hier blijven hangen. Jongeren die 's nachts met lachgastanks voor onze woning staan, daklozen die ons elke dag weer opdringerig om geld vragen en 's nachts tegen ons huis staan te schijten en te pissen", somt Sander op.

"Ze zeggen dat de lamellen open zijn als er iemand is, maar die zijn altijd dicht," vertelt Sander. "We wonen er tegenover en zien er af en toe even iemand in en uitgaan, maar verder niet. Je kan wel zo'n post maken, maar als er niemand in zit, gebeurt er ook niets."

De komst van een uitkijkpost , waar een ton in werd gestoken, moest voor meer toezicht en een betere zichtbaarheid van politie en handhaving zorgen. Maar volgens verschillende omwonenden en ondernemers is er bijna nooit iemand op de post aanwezig.

Met drie kroegen, een coffeeshop, een rosse buurt, de Spar en de Karperton garage in de buurt, is het niet vreemd dat het plein een overlastgevend gebied vormt. Sander en Susanne wonen samen met hun 14-jarige dochter aan de rand van de Dijk en zijn inmiddels wel gewend aan 'het geluid van de stad', maar zien de Dijk de laatste jaren steeds meer verloederen.

"Ik heb geld nodig, dus ik bedel. Voor eten, drinken en opvang. De winter komt eraan en mijn jas en broek zijn kapot. Ik vind het moeilijk om geld te moeten vragen, maar ik kan niet anders. Werk samen met mensen. Help ze op het goede pad te komen, anders hou je het probleem in stand."

Maar ondanks het verbod wordt er niet opgetreden en is het nog altijd een populaire bedelplek onder daklozen. "Ze krijgen te horen dat ze niet mogen bedelen, maar worden niet weggestuurd. Het worden er alleen maar meer", zegt Sander. "Zolang de politie het allemaal door de vingers ziet en niks opschrijft, hebben we op papier een heel mooi beleid in de stad, maar dat is dus niet zo."

Ook uitbater van de Spar Nico Eeken geeft aan dat met name zijn vrouwelijke klanten zich 's avonds onveilig voelen. "Regelmatig word ik gevraagd om mee te lopen naar de betaalautomaat en de auto. Er wordt gewoon heel opdringerig gebedeld door een aantal daklozen. Ook slapen ze in de garage en lopen langs auto's. Dan voel je je toch niet prettig als vrouw, en als man eigenlijk ook niet."

Ook het geweld op en rondom de Dijk lijkt steeds meer toe te nemen. Susanne en Sander hebben al meerdere incidenten en mishandelingen op beeld staan, allemaal in handen van de politie.

"Laatst werd een vrouw zodanig lastig gevallen dat ze bij de kapper op de hoek naar binnenvluchte. Die man was als een waanzinnige aan het schreeuwen en aan het schelden. Twee omstanders hebben de politie gebeld, maar er kwam gewoon niemand opdagen. Er zijn in de afgelopen maanden drie medewerkers van de Achterdam mishandeld, maar daar moeten ze het zelf maar oplossen."

Structureel bewaakte post

Na verschillende incidenten zijn bewoners en ondernemers het meer dan zat. Er is nood aan een structureel bewaakte uitkijkpost met toezicht op de camera's, meer surveillance en strengere handhaving van het bedelverbod. "Ons werd meer toezicht en meer veiligheid beloofd, maar ik durf mijn vrouw en dochter 's avonds nog altijd niet alleen over de Dijk te laten lopen."

Een woordvoerder van de politie verklaart dat zowel de wijkagent als de politie zich niet herkennen in de aantijgingen, en er regelmatig iemand op de post aanwezig is.

'Doodgeboren kindje'

"Het is al jaren een overlastgevende omgeving. Nu in de coronatijd kan het voorkomen dat er weleens niemand aanwezig is. Maar als we een melding krijgen en moeten optreden, doen we dat zeker. Alleen wordt er niet altijd aangifte gedaan en zijn daders soms al gevlogen als we aankomen."

Maar met die reactie nemen omwonenden en ondernemers geen genoegen. "Als het waar is dat de post regelmatig zou worden bemand, dan mogen die toezichthouders wel eens wat vaker naar buiten komen, maar ze drinken daar alleen koffie. Als er al iemand zit, is het handhaving en die mogen niks. Ze komen er niet eens op af, het wordt gewoon allemaal gedoogd. De uitkijkpost is een doodgeboren kindje."