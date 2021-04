Lawaai, drugsgebruik en wildpoepen: permanent cameratoezicht op Clarissenbolwerk

Voorbijscheurende bootjes, harde muziek, drank- en drugsgebruik en poepen in de bosjes; het is een opsomming van de overlast die buurtbewoners rondom het park op het Clarissenbolwerk in Alkmaar ervaren. Voor extra toezicht plaatst de gemeente daarom een permanente camera aan de overkant van het water op de Kennemersingel, die uitkijkt op het park.

Toenemende drukte op het Clarissenbolwerk - NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Sinds vorig jaar zomer ondernam de gemeente Alkmaar verschillende maatregelen om de aanhoudende overlast op het Clarissenbolwerk tegen te gaan. Begin juli 2020 overhandigde een grote groep omwonenden een petitie tegen overlast, met name in de nachtelijke uren. Het college van Alkmaar besloot daarop om op een aantal onderdelen strenger te handhaven. Spelregels In het park werden destijds ook borden geplaatst om bezoekers te wijzen op de 'spelregels', maar zodra de eerste zonnestralen doorbreken, is het 'als vanouds' druk op het bolwerk en worden de regels veelvuldig overschreden. Handhaving en politie zullen in samenwerkingsverband ook deze zomer extra toezicht houden. Tekst gaat verder onder foto.

Eerder geplaatste bord met de 'spelregels' - Gemeente Alkmaar

Met de inzet van cityhosts, gespoten cirkels in het gras en extra surveillance hopen de gemeente en politie de 'coronadrukte' in de aankomende periode te kunnen beperken. Samenwerking René van Roode werkt voor de Alkmaarse handhaving én voor de politie. Hij legt uit dat de samenwerking tussen de gemeente en de politie van oudsher goed is. "Er is al jarenlang nauw contact en we voeren gezamenlijke sessies met betrekking tot overlast." Anderhalf jaar geleden werd van Roode door de politie aangesteld als groepschef om die samenwerking verder te bevorderen. "We hebben grote stappen kunnen maken met onder meer de BUCH-gemeenten. Vanuit Alkmaar leveren wij BOA's aan Bergen en Castricum en ook de twee eerder aangeschafte waterscooters deelt de gemeente Alkmaar met de politie." Wapenstok Vlak voor het vertrek van voormalig burgemeester Bruinooge meldde de gemeente zich aan voor een pilot om boa's te bewapenen. "Als handhaver heb je in deze tijd steeds vaker te maken met agressie en geweld. Bruinooge was op voorhand tegen, maar na een bezoek van minister Grapperhaus aan Alkmaar, werd besloten om toch mee te werken aan de pilot." Sinds half februari heeft de Alkmaarse handhaving daarom de beschikking over een wapenstok. Van Roode houdt nauw toezicht op de voortgang van de pilot. Of de wapens ook daadwerkelijk verschil maken, is niet duidelijk. "De wapenstokken zijn twee maanden geleden uitgedeeld, maar tot op heden zijn ze nul keer gebruikt."