Wethouder: 'Volle aandacht en plan van aanpak voor overlast Paardenmarkt'

Ben Bijl van BAS reageerde op Te Beest dat zo'n analyse helemaal niet meer nodig is: "Dit is klip-en-klaar. De rapporten en analyses zijn er allang. Hier moet snel actie op worden ondernomen." Arie Epskamp van de Senioren Partij Alkmaar haalde onderstaand reportage aan en zegt geschrokken te zijn van wat hij daarin zag.

Volgens Te Beest zou er een 'nadere analyse' gemaakt moeten worden over de overlast en daar zouden ze op dit moment mee bezig zijn. Hij sprak namens burgemeester Emile Roemer, die niet aanwezig was.

Voor met name de ondergrondse parkeergarage De Vest zou op de korte termijn al wat kunnen worden gedaan, bleek vanavond, door bijvoorbeeld de toegang te beperken tot alleen mensen met een parkeerpas. Ook daar wordt namelijk met regelmaat drugs gebruikt of liggen mensen te slapen.

Een medewerker van de Jumbo aan de Paardenmarkt liet eerder al aan NH Nieuws weten dat hij vorige week nog voor een reanimatie met de AED naar de garage snelde, waar hij iemand aantrof met een 'heroïnespuit in zijn arm'.

Stekende man

De aanleiding voor bovenstaande reportage was de in het rond stekende man drie weken geleden in een zijstraat van de Paardenmarkt. Vandaag werd bekend dat een Schagenees (40) is aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie doet nog onderzoek naar de ruzie die daaraan voorafging.

Te Beest zegt dat er op dit moment al extra politieaandacht is voor de overlast en de burgemeester ook verder gaat praten met de veiligheidsdriehoek. "Ik hoop volgende week of de week daarna antwoorden te geven op de gestelde vragen."