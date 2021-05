Zorgen over toename illegale prostitutie: politiek stelt vragen

Sekswerkers hebben al maanden een werkverbod en komen vaak niet in aanmerking voor coronabijstand. Signalen van illegale prostitutie nemen in heel het land toe. GroenLinks wil van het college weten in hoeverre de gemeente Alkmaar sekswerkers financieel ondersteunt. "Hoeveel aanvragen voor bijstand van sekswerkers heeft de gemeente afgewezen?", vraagt Tineke Bouchier zich namens de fractie af.

Raamprostituees van de Achterdam sloegen vorig jaar juni al alarm over het gebrek aan financiële steun van de gemeente tijdens de crisis. Nadat de gemeente onderzoek deed naar zo'n vijftig sekswerkers en daaropvolgend verschillende steunaanvragen van de raamprostituees afwees, gingen zij daartegen in beroep.

Boekhouders uit de regio stellen dat sekswerkers in geen enkele andere gemeente zo worden doorgelicht en zo vaak worden afgewezen als in Alkmaar. Vorig jaar juli werden er ook vanuit de landelijke politiek vraagtekens gezet bij de vele afwijzingen van de gemeente Alkmaar. Jasper van Dijk (SP) stelde er Kamervragen over. "Dit riekt naar willekeur", was zijn reactie destijds.

Uitbuiting en misbruik

Dat veel sekswerkers, bijvoorbeeld vrouwen die werken in een seksclub of bij een escortservice, niet in aanmerking komen voor bijstand, baart Bouchier van GroenLinks zorgen. "Sekswerk is ook werk en moet op een veilige manier gebeuren. Zodra sekswerkers in de illegaliteit belanden, is de kans op vrouwenhandel, uitbuiting en misbruik groter."

Eind vorig jaar dook NH Nieuws met verschillende boekhouders de administratie in van zo'n 150 sekswerkers, en vergeleek de afwijzingen van coronasteun van de gemeente Alkmaar met tien andere gemeenten. Daaruit bleek dat sekswerkers in Alkmaar veel vaker worden doorgelicht en afgewezen dan in andere gemeenten.

