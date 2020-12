Alkmaar NL V Sekswerkers bedolven onder bureaucratie Alkmaar: "Maak je nergens anders mee"

ALKMAAR - Voor sekswerkers in Alkmaar is het aanvragen van coronabijstand veel moeilijker dan in andere gemeenten. Dat zeggen verschillende deskundigen tegen NH Nieuws. Om in aanmerking te komen voor een Tozo, een tijdelijke overbruggingsregeling, worden zelfstandig ondernemers van de Achterdam opnieuw compleet doorgelicht. Boekhouder Richard Steunebrink: "Er zijn nu weer dames uitgepikt waar ze heel veel vragen over stellen, tot in het gekke aan toe."

De raamprostituees van de Achterdam staan allemaal ingeschreven als zzp'er bij de Kamer van Koophandel. Als zelfstandig ondernemer hebben zij - onder bepaalde voorwaarden - recht op een bijstandsvergoeding via de zogenoemde Tozo-uitkering. Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Maar de toetsing ligt bij de gemeente. Maar voor boekhouders is het onduidelijk wat die voorwaarden precies zijn in de gemeente Alkmaar. Ondoenlijk Dat verklaart boekhouder Richard Steunebrink tegen NH Nieuws. Hij is verantwoordelijk voor de administratie van zo'n 125 raamprostituees in het hele land. Steunebrink heeft onder meer cliënten in Schagen en Amsterdam. En dus ook in Alkmaar. "Het aanvragen van financiële steun voor een sekswerker is in deze gemeente ondoenlijk." Halte Werk, de sociale dienst van Alkmaar stelt dat er volgens hen wordt getwijfeld aan de rechtmatigheid van verschillende aanvragen van sekswerkers op de Achterdam.

Sekswerker Kiki voelt zich gediscrimineerd - Priscilla Overbeek / NH Nieuws

Quote "Dit gebeurt alleen in Alkmaar. Als ik in Amsterdam zou wonen, had ik allang mijn geld gehad." Sekswerker Kiki

Steunebrink spreekt dat tegen en beweert dat de gemeente Alkmaar het de vrouwen onnodig moeilijk maakt. "Er is geen touw vast te knopen aan de voorwaarden die Halte Werk stelt aan sekswerkers voor een Tozo-uitkering. Ze vragen een aantal van mijn cliënten bijvoorbeeld om de kilometerstanden van hun auto en een kentekenbewijs." Die eisen komt Steunebrink naar eigen zeggen in geen enkele andere gemeente tegen."Ik krijg bijvoorbeeld allerlei vragen over bedragen op bankafschriften. Dan moet ik verklaren waarom iemand in april 100 euro naar mijn cliënt heeft overgemaakt, of waarom mijn cliënt, die zowel in Alkmaar als in Amsterdam werkt, het meeste geld uitgeeft in Amsterdam terwijl ze daar niet woont." Controleerbare verklaringen Ook moet de boekhouder van verschillende cliënten schriftelijk controleerbare verklaringen geven van tientallen transacties. "Het gaat dan bijvoorbeeld om geld voor een vliegticket dat een familielid voorschiet, of geld dat vriendinnen aan elkaar lenen. In deze sector wordt er natuurlijk ook veel met cash betaald, dus mijn cliënten storten weleens hogere bedragen op hun rekening."

Onderzoek NH Nieuws heeft Tozo-aanvragen en correspondentie met Halte Werk ingezien en gesprekken gevoerd met drie boekhouders van meer dan 150 raamprostituees uit negen verschillende gemeenten. Uit hun gegevens blijkt dat de administratie van sekswerkers in Alkmaar veel vaker in twijfel wordt getrokken dan in andere gemeenten. Alkmaar is dan ook de enige gemeente die de boekhouders van raamprostituees een afwijzing voor de Tozo heeft gestuurd. De aanvragen van cliënten in de andere gemeenten zijn wel allemaal goedgekeurd.

Kiki is een van de gedupeerde cliënten van Steunebrink. Ze werkt sinds 2019 in het seksstraatje en mist door de coronacrisis inmiddels vier maanden aan inkomsten. Omdat ze tijdens de eerste Tozo-uitkering in april voldeed aan de voorwaarden, verwachtte ze in oktober ook voor de derde ronde in aanmerking te komen. Maar kreeg in plaats daarvan een onderzoek aan haar broek. 'Alleen in Alkmaar' Opmerkelijk is dat zij haar jaaropgaven tot drie jaar terug moet overdragen, terwijl zij pas sinds vorig jaar staat ingeschreven bij de gemeente Alkmaar. "Ik werk ook in Amsterdam. Daar heeft niemand zulke problemen en worden deze bizarre vragen ook niet gesteld. Dit gebeurt alleen in Alkmaar. Als ik in Amsterdam zou wonen, had ik allang mijn geld gehad."

Quote "Halte Werk probeert allerlei informatie te ontlokken en is niet consequent in de voorwaarden en vraagstelling" Boekhouder Ben Klaver

Ook andere boekhouders zijn kritisch. Ben Klaver zegt tegen NH Nieuws dat hij precies hetzelfde ervaart als Steunebrink. "Sinds maart ben ik hiermee bezig, het is echt niet normaal. Ik zit door het hele land en maak dit in geen enkele andere gemeente mee." 'Totale flauwekul' De raamprostituees van de Achterdam worden volgens hem onnodig doorgelicht. "Vragen over reishistorie, gedane transacties buiten Alkmaar, werkdagen en tijden zijn volgens mij geen onderdeel van het vraagproces. Totale flauwekul. Halte Werk probeert allerlei informatie te ontlokken en is niet consequent in de voorwaarden en vraagstelling." Tekst gaat verder onder Leesook.

Lees ook Alkmaar Alkmaarse raamprostituees in beroep tegen afwijzing coronabijstand door gemeente

Dat het alleen de raamprostituees zijn die in Alkmaar onder het vergrootglas liggen, blijkt ook uit een onderzoek onder cliënten van zowel Klaver als Steunebrink. De boekhouders doen ook de administratie van veel zzp'ers uit andere sectoren, zoals schoonheidsspecialisten, kappers en taxichauffeurs. Naar hen werd geen onderzoek verricht en zij ontvangen zonder problemen hun Tozo van de gemeente Alkmaar. Juridische stappen Klaver dreigt met juridische stappen. "Voor werkelijk alles geef ik een verklaring en nog is het niet voldoende. Ik geef de gemeente nu nog de kans het te corrigeren, anders stap ik naar de rechter. Ik ben er klaar mee", aldus Klaver. Advocaat Richard Bouwman spreekt zijn verbazing uit over de vragen die Halte Werk in het kader van het onderzoek stelt. "In juridische zin is er overduidelijk geen sprake van voorzienbaarheid. Met andere woorden: je weet als burger niet waar je aan toe bent. De gemeente mag ver gaan in haar bevoegdheden. Maar deze vragen gaan zó ver, terwijl de seksbranche juist een van de meest getroffen sectoren is."

Reactie Halte Werk In een reactie laten coördinator Coen Halma en directeur/afdelingshoofd Jack Rutten weten dat er altijd 'in eer en geweten' wordt gehandeld. "Dit zijn voor ons ook zelfstandig ondernemers. Taxichauffeurs en kappers worden op dezelfde manier gecontroleerd als sekswerkers." Er zou absoluut geen sprake zijn van willekeur of het hanteren van strengere voorwaarden, omdat de gemeente Alkmaar dezelfde voorwaarden hanteert als elke andere gemeente en dit in overleg en samenspraak doet met de landelijke overheid. "Wij herkennen ons helemaal niet in het feit dat wij strenger zijn bij sekswerkers en betreuren het dat wij die twijfel niet kunnen wegnemen. Wij vragen alleen om een verdere verklaring van zelfstandig ondernemers als er aanleiding is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de aanvraag." Over persoonlijke casussen doet Halte Werk verder geen uitspraken. Beroep tegen afwijzingen In juni stapten achttien vrouwen al naar de rechter omdat zij het niet eens waren met de afwijzingen van de gemeente Alkmaar voor de eerste Tozo aanvraag in april. De gemeente Alkmaar heeft het bezwaar van de Alkmaarse raamprostituees afgewezen om met terugwerkende kracht coronabijstand (Tozo) te ontvangen. Tegen die uitspraak hebben de sekswerkers beroep aangetekend. Het is niet duidelijk wanneer de zaak weer voorkomt.