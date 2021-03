Seksbranche wil open en stuurt brandbrief naar Den Haag: "Wij zijn altijd de lul"

ALKMAAR - Maandenlang geen werk en inkomen én geen financiële steun om de coronacrisis door te komen: het is de harde realiteit voor heel veel sekswerkers. De branche voelt zich onevenredig zwaar getroffen en schrijft een brandbrief aan Den Haag, met de eis het verbod op sekswerk op te heffen.

Sinds de coronacrisis zitten sekswerkers 7 maanden werkloos thuis - NH Nieuws / Priscilla Overbeek

In de brief, in handen van NH Nieuws, pleit de seksbranche voor het veilig en verantwoord heropenen van seksinrichtingen en het opnieuw toestaan van sekswerk. De sekswerkersbranche is het zwaarst getroffen, stellen zowel advocaat Richard Bouwman als S.O.R. en Stichting De Rode Paraplu, die Teekens en Karstens Advocaten in de arm hebben genomen. "Sekswerkers worden zo de illegaliteit in gedwongen, waardoor er een hogere kans ontstaat op uitbuiting en geweld", verklaart Tjakko Alderliesten van Samenwerkend Overleg Raamexploitanten (S.O.R.). Kort geding Beide partijen willen een kort geding starten. "Er is al maandenlang geen inkomen en sekswerkers betalen vanwege hun beroep en het stigma vaak de hoofdprijs voor een huurwoning. Ze ontvangen amper tot geen financiële steun. Vier prostituees hebben al zelfmoord gepleegd", zegt Alderliesten.

De ondertekenaars vragen in de brief onder meer waarom de verruiming niet geldt voor de werkzaamheden van sekswerkers, gezien een-op-eencontact ook niet te vermijden is bij contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten. "Als gevolg van de uitzondering zal sekswerk illegaal plaatsvinden, waardoor er in het geheel geen controle en regulering zal zijn." Politieke willekeur De versoepelingen voor de contactberoepen waren volgens RIVM-topvrouw Aura Tomen een 'politiek besluit'. Maar volgens Alderliesten van S.O.R. is er sprake van politieke willekeur. "Sekswerkers uitsluiten is óók een politiek besluit. We hebben misschien geen goede, sterke lobby in Den Haag, maar als we stil blijven zitten, gebeurt er niks."

Raamprostituee Kiki zegt tegen NH Nieuws het financieel erg zwaar te hebben en hoopt snel op beter nieuws voor de Achterdam in Alkmaar. Ze vindt het onbegrijpelijk dat alleen sekswerkers zijn uitgesloten. "Bij binnenkomst vragen we of iemand klachten heeft en gebruiken thermometers, mondkapjes, dus we volgen een streng en veilig hygiëneprotocol. Ook beperken we het tot bepaalde standjes en we zoenen niet." Binnen een week na ontvangst willen de partijen in overleg om op een veilige en verantwoorde manier weer aan het werk te kunnen. Alderliesten: "Bij een onbevredigende reactie gaan we meteen over tot een kort geding. Sekswerkers zijn altijd de lul. We laten niet meer met ons sollen."

FNV is solidair De Federatie Nederlandse Vakbond Zelfstandigen (FNV) verklaarde begin maart in een brief, in bezit van NH Nieuws, solidair te zijn met de sekswerkers: "Het is niet uit te leggen dat één beroep is uitgesloten van andere beroepen. Argumentatie waarom dit beroep meer zou bijdragen aan besmettingen, laat staan wetenschappelijke onderbouwing daarvan, ontbreekt. Dat deugt niet en dat mag niet." "Voor de sekswerkers hield minister Hoekstra zijn diepe broekzakken dicht. Daar is de FNV het niet mee eens en betuigen graag onze solidariteit. We trekken graag samen op in de strijd van gelijke rechten voor sekswerkers. Nu én straks."