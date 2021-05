'Leden motorclub betrokken bij schietpartij Beeksteeg, slachtoffer wilde ruzie sussen'

Bij de schietpartij van zondagavond in de Beeksteeg in het centrum van Haarlem waren leden van een motorclub betrokken. Dat melden meerdere bronnen aan NH Nieuws en Haarlem105.

Bij de schietpartij raakte een 45-jarige Haarlemmer gewond. Hij werd door een kogel in zijn gezicht geraakt en ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

Volgens mensen dichtbij het slachtoffer had hij zelf niks te maken met de motorclub, maar wilde hij een ruzie sussen. De ruzie vond plaats in de buurt van het huis van de man, waar hij op dat moment was met een groep vrienden.

Volgens een bron kwamen de leden van de motorclub voor een vrouw, die na hun komst werd geslagen. Hierop kwam het slachtoffer tussenbeide.

Witte auto in Zandvoort

De politie bevestigt dat er een melding was binnengekomen over een vrouw die zou zijn geslagen, maar kan vooralsnog niet meer informatie geven over de aanleiding van de schietpartij.