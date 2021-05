Man zwaargewond aangetroffen 'na knal', met spoed naar ziekenhuis

In Haarlem is een man zwaargewond aangetroffen in de Beeksteeg, nadat omwonenden een 'knal' hoorden. Getuigen hebben een witte caddy zien wegrijden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat. Welke verwondingen de man precies heeft, kan hij niet zeggen. "Wij kregen rond 21.30 uur een melding van iemand die ernstig gewond zou zijn. Toen we ter plaatse kwamen, troffen we die persoon inderdaad aan. Hij is direct in de ambulance gezet richting het ziekenhuis."

Voor zover de woordvoerder kan zeggen zijn de verwondingen van de man 'zeer ernstig'. "De politie is nu aanwezig om onderzoek te doen." De plek des onheils is aangewezen als plaats delict. Of het mogelijk om een schietpartij gaat, is ook nog niet duidelijk. "Op dit moment kunnen we nog niks uitsluiten", aldus de politiewoordvoerder.