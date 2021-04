Leden MC Hardliners moeten de cel in voor gewelddadige afpersing

De vijf Noord-Hollandse leden van MC Hardliners moeten tot drie jaar de cel in voor afpersing van een man uit Opmeer in oktober 2019. Ze zijn vrijgesproken van gijzeling. Dit oordeelde de rechter zojuist. Dat zij destijds onderdeel uitmaakten van een motorbende is niet meegenomen in het vonnis.

De Horinees Stefan R. M. en Opmeerder Jeremy N. moeten langer de gevangenis in, drie jaar. Dit komt mede door hun forse strafblad met onder meer geweldsdelicten. Ook acht de rechtbank bewezen dat R.M. de aanstichter en leider was van de groep.

De Alkmaarders Stanley S., Dimitri C. en Bert K. (woont in Hoorn) moeten 2,5 jaar de cel in.

Ondanks dat de rechter bewezen acht dat de vijf mannen als een groep en gepland druk uitoefenden op het slachtoffer, heeft hij niet in het oordeel meegenomen dat het (destijds) leden waren van MC Hardliners. "De rechtbank heeft per individu gekeken naar hun daden en rol", aldus de rechter.

Voor eigen rechter spelen

Het slachtoffer zou twee maanden voor de afpersing samen met twee mannen een vrouw hebben gedrogeerd, verkracht en dit gefilmd. Deze beelden zijn ook verspreid en kwamen terecht bij Stefan R. M. Daarop persten de vijf mannen het slachtoffer af: de vrouw zou niet naar de politie gaan als hij geld zou betalen.

De rechtbank zegt dat de vijf mannen helemaal niet nobel handelden, maar voor eigen gewin geld eisten. Daarnaast is het op geen enkele manier goed te praten om voor eigen rechter te spelen, aldus de rechter. De enige goede manier van handelen na seksueel misbruik is aangifte doen.

Hun voorarrest afgetrokken van de celstraf. Ook hebben alle mannen een contactverbod voor twee jaar met het slachtoffer en moeten zij het afgeperste geld terugbetalen. Jeremy N. uit Opmeer is overigens nog steeds voortvluchtig: hij mocht in eerste instantie het proces afwachten in vrijheid, maar kwam afspraken niet na. Maar hij heeft zich nog niet bij de politie gemeld, bleek vandaag.