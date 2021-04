Verdachte Hardliner uit Opmeer kwam afspraken met justitie niet na

Dat meldde de rechter vandaag aan het begin van de tweede zitting over het vermeende afpersen van een man. Gister was het eerste deel, met verdachte motorbendeleden uit Alkmaar, Hoorn en dus Jeremy N. uit Opmeer, die niet aanwezig was. Vandaag komen twee andere verdachten voor. NH Nieuws is er weer bij.

Het is niet duidelijk of N. al is aangehouden. Het openbaar ministerie eiste gisteren celstraffen van 3 tot 3,5 jaar. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.

Eerder deze week verscheen een achtergrondverhaal over MC Hardliners: een groeiende motorbende met chapters (afdelingen) in Noord-Holland. In steeds meer gemeenten is of wordt het dragen van het logo van de club verboden, omdat het teveel lijkt op het logo van de verboden motorclub Hells Angels.

In mei 2019 richtte de voormalig president van de Haarlemse chapter van de Angels, Lysander de R., MC Hardliners op vanuit zijn cel. Hij zit op dit moment een gevangenisstraf uit van negen jaar.