Schietpartij geen motorbenderuzie, verdachte heeft spijt: "Kinderen verdriet gedaan"

De officier van justitie eist 12 maanden cel tegen de 40-jarige Rogier H. uit Hoorn. Hij wordt verdacht van een schietpartij aan de Kosterstuin in Zwaag op 15 januari dit jaar. Dat het een wraakactie is vanuit een motorbenderuzie, klopt niet aldus zijn advocaat. Ook dat H. lid is van de motorclub MC Hardliners staat er volledig los van.

H. duwt hem bij de deur weg, om hem weg te laten gaan bij zijn vrouw en kinderen, is op verschillende camerabeelden uit de buurt te zien. Als H. terug naar binnen wil lopen, komt de man achter hem aan. "In mijn ooghoek zie ik hem weer teruglopen naar mijn huis, toen heb ik mij omgedraaid en naar hem geschoten." Het schot komt voor de voeten van het slachtoffer op de grond terecht.

Wapenbezit

Dat H. een wapen binnen handbereik in huis had liggen, dat geladen was, neemt de rechter zwaar op. "Heeft u zich niet gerealiseerd dat het heel gevaarlijk is een wapen in huis te hebben waar ook uw kinderen rondlopen?" H. zou het wapen al 13 jaar in bezit hebben omdat hij eerder in zijn vorige woonplaats in Tilburg drie keer overvallen is. H. verklaart nogmaals veel spijt te hebben, leest hij voor in een brief: "Ik besef dat het hebben van een wapen niet goed is, en ik zal er ook nooit meer eentje in huis hebben."

Het slachtoffer is ook een bekende van justitie. Ondanks meerdere pogingen van de politie, kwam het niet tot een aangifte. Volgens de advocaat van H., heeft hij hem enkel bij de woning proberen weg te jagen. "Mijn cliënt is volledig helder geweest over wat er is gebeurd. Het is een hardwerkende man die voor zijn drie kinderen wil zorgen. Eerder een flinke taakstraf dan een paar maanden cel."

De officier van justitie benadrukt dat het 'heel anders had kunnen aflopen en de kogel had kunnen afwijken en het slachtoffer had kunnen raken'. De officier eist dan ook een celstraf van 12 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

MC Hardliners

Eerder werd gemeld dat de schietpartij onderdeel zou zijn van een reeks vergeldingsactie tussen (voormalig) Satudarah leden en de relatief nieuwe motorclub MC Hardliners. Maar dat verhaal wijst zijn advocaat naar het rijk der fabelen. "Geen idee waar vandaan kwam dat het over een motorbende oorlog ging. Het hele woord Hardliners is niet gevallen tijdens de rechtszaak", aldus advocaat Remco Kint.

"De doorgesnoven man heeft ook helemaal geen banden met een andere motorbende", aldus Remco Kint, die eerder al wel bevestigde dat Rogier H. lid is van de MC Hardliners.

Veel spijt

H. sluit zijn betoog af met dat hij niet zichzelf was, ook door privé-omstandigheden. "Ik heb spijt van wat ik heb gedaan en het verdriet wat ik veroorzaakt hebt bij familie en kinderen. [...] Ik hoop dat jullie mij de kans geven weer de vader te zijn die ik altijd ben geweest."

De uitspraak volgt op 7 mei.