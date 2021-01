Schietpartij bij woning Zwaag, één man aangehouden

ZWAAG - Bij een woning aan de Kostertuin is vanochtend rond 7.00 buiten een schietpartij geweest. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft in de woning, waar meerdere mensen aanwezig waren, een man aangehouden.

De politie werd gebeld door een buurtbewoner voor een incident in een woning. Het bleek te gaan om een schietpartij buiten de woning, maar in de woning is iemand aangehouden.

De politiewoordvoerder kan niet zeggen waarom specifiek deze ene persoon is aangehouden.