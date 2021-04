Ook dit jaar geen sluiproute voor F1-teams over het strand naar racecircuit

De gemeente Noordwijk heeft bij voorbaat besloten niet mee te werken aan een vergunning. "Wij hebben de organisatie laten weten dat het doen van een vergunningaanvraag geen zin heeft. Een vergunning wordt niet verstrekt", aldus de gemeente.

De reden voor de weigering heeft te maken met de datum waarop de race, voor het eerst sinds 1985, weer wordt verreden. Vorig jaar zou dat in mei zijn en dat is altijd een heel drukke periode in de Bollenstreek. De bollenvelden staan dan in bloei en het was meivakantie. Daarom was een route via het strand een goed alternatief, vond Noordwijk toen. Nu is de race in september en dat is volgens de Zuid-Hollanders een veel rustigere periode. Dan kan de karavaan makkelijk over de weg.

Ophef

Vorig jaar wilden Noordwijk en Zandvoort meewerken aan een vergunning die drie F1-teams de mogelijkheid gaf om met een karavaan aan terreinwagens van het hotel in Noordwijk over het strand naar Zandvoort te kunnen rijden, en weer terug. Dit om eventuele files te kunnen omzeilen. Dat leidde tot veel ophef en na veel negatieve media-aandacht besloot de aanvrager van de vergunning, The Spot Events, deze in te trekken.

Nu Noordwijk een veto heeft uitgesproken, hoeft Zandvoort niet meer te oordelen over een eventuele nieuwe vergunning.