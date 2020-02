Ook meerderheid raad Zandvoort akkoord met 'F1-karavaan' over strand

ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort heeft de motie die moet voorkomen dat de Formule 1-karavaan van drie teams tussen Noordwijk en Zandvoort over het strand rijdt, verworpen.

NH Nieuws / Paul Tromp

Eerder vandaag meldde het college al dat zij voornemens was toestemming te verlenen aan de colonnes om over het strand te rijden. De zaak draait om een aantal teams, waaronder dat van Max Verstappen, die tijdens de Formule 1 in Zandvoort in hotels in Noordwijk verblijven. Omdat zij bang zijn dat ze in ellenlange files vast komen te staan, vragen zij ontheffing aan om tussen 30 april en 3 mei twee keer per dag over het strand te mogen rijden. Milieuorganisaties Nadat bekend werd dat het college van de gemeente Zandvoort voornemens was toestemming te geven, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, gaven verschillende milieuorganisaties, waaronder Stichting Duinbehoud, al aan bezwaar aan te gaan tekenen. Wethouder Ellen Verheij over de F1-colonnes over Noordvoort

NH Nieuws

De petitie tegen de route over het strand was bijna 30.000 keer ondertekend. Het college kan echter niet aan de wens van de ondertekenaars voldoen. Wethouder Ellen Verheij over de petitie

NH Nieuws

De ontheffing voor het rijden over Noordvoort geldt in ieder geval voor één jaar. Daarna wordt het mobiliteitsplan geëvalueerd en bekeken of ook bij de volgende edities over strand gereden kan worden. Maar wellicht slapen de coureurs tegen die tijd allemaal wel in Zandvoort. Wethouder Ellen Verheij over het verblijf van de coureurs in Noordwijk

NH Nieuws