College Zandvoort staat F1-karavaan over strand toe

F1-teams mogen van het college van de gemeente Zandvoort begin mei over strand Noordvoort rijden, maar alleen als het over de weg of door de lucht écht niet kan. Ze zijn voornemens dit besluit te nemen. Noordwijk had de teams al akkoord gegeven om begin mei door het rustgebied voor vogels en zeehonden te rijden. Vanavond is het aan de raad van Zandvoort om een definitief besluit te nemen.

Het college licht het besluit toe in een brief aan de raad. Zandvoort heeft de afgelopen dagen overleg gevoerd met Noordwijk over de voorwaarden van het rijden over het stuk strand tussen Noordwijk en Zandvoort.

Het gaat om drie Formule 1-teams die begin in Noordwijk verblijven, in totaal een groep van zo'n zestig personen. Ze willen graag over het strand, omdat ze vrezen dat ze vast komen te staan in de file richting het circuit. Ook de veiligheid van fans die een glimp willen opvangen van de F1-coureurs, zou daarmee in het geding komen.

Voorwaarden

Het gaat in totaal om twee colonnes van elk tien elektrisch aangedreven auto's die van 30 april tot en met 3 mei in de ochtend en in de avond over het strand zullen rijden. Zandvoort staat dat toe, maar alleen als 'terugvaloptie'. Dat betekent dat het alleen mag als, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, geen vervoer door de lucht mogelijk is of dat er filevorming op de weg is ontstaan. Het circuit Zandvoort heeft een vergunning aangevraagd bij de provincie Noord-Holland voor vijftig vluchten per dag, van de donderdag tot en met de zondag. Grote vraag is dus of de betreffende teams die in Noordwijk verblijven van die vluchten gebruik gaan maken.