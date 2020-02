Strandgangers over 'F1-karavaan' Noordvoort: "Dat moet je de natuur niet aandoen"

"Dus wij mogen er niet wandelen en de F1-teams mogen er wel overheen rijden?" Strandgangers tussen Noordwijk en Zandvoort reageren verbaasd op het idee om Formule 1-teams straks in mei over strand Noordvoort te laten rijden. Het gebied is nu zo ingericht dat vogels en zeehonden er kunnen rusten en wandelaars wordt geadviseerd om er omheen te wandelen, over de zeereep.

Nog geen jaar geleden was de feestelijke opening van Noordvoort. Een samenwerking tussen Zandvoort, Noordwijk en de verschillende natuurinstanties in de regio. Het gaat om een drie kilometer lang stuk strand, wat aan beide zijden wordt gemarkeerd door grote houten palen. Honden moeten worden aangelijnd, vogels en zeehonden moeten er alle ruimte krijgen om te rusten of zich voort te planten. NH Nieuws ging maandagmiddag even kijken hoe het gebied er nu voor staat en sprak een aantal strandgangers over of het nu wel of niet een goed idee is om daar straks een F1-karavaan te laten rijden.

College Noordwijk voor strandkaravaan Drie F1-teams, die in mei in Noordwijk verblijven, hebben gevraagd om via het strand naar Zandvoort te mogen afreizen. Dus ook over Noordvoort. Via de weg zouden ze in files terecht kunnen komen en er zouden chaotische taferelen kunnen ontstaan door fans die een glimp van de coureurs willen opvangen. Het college van Noordwijk staat er niet onwelwillend tegenover, maar de raad moet zich nog uitspreken. Het college van Zandvoort is er nog niet over uit. De lokale GroenLinks-fractie verzet zich tegen het plan en heeft inmiddels vragen gesteld. Uit die vragen blijkt dat het niet om de minste teams zou gaan. Onder meer het team van Max Verstappen zou de aanvraag hebben ingediend. Petitie Tegenstanders van 'de strandroute' zijn inmiddels een petitie gestart. Die is maandagmiddag ruim 5000 keer ondertekend.

