Petitie tegen 'F1-karavaan' over strand Noordvoort bijna 25.000 keer ondertekend

ZANDVOORT - Het belooft dinsdagavond een spannende avond te worden voor de toekomst van strand Noordvoort. Het stuk strand ligt tussen Noordwijk en Zandvoort en is in mei 2019 geopend als rustgebied voor zeehonden en vogels. Nu drie Formule 1-teams hebben aangevraagd om er begin mei overheen te rijden, is er flinke commotie ontstaan.

Het college en een meerderheid van de raad in Noordwijk heeft ermee ingestemd dat de teams, onder strikte voorwaarden, over het stuk strand mogen rijden. De teams, waaronder Red Bull en Mercedes, verblijven begin mei in Noordwijk en vrezen op hun weg naar het circuit via de 'asfaltroute' in de file te komen te staan.

De wethouder van Noordwijk voorziet problemen met de veiligheid op de weg, met fans die een glimp van de teams willen opvangen. Zandvoort vergadert dinsdagavond over de heikele kwestie, het college heeft nog geen standpunt naar buiten gebracht.

Motie tegen karavaan over Noordvoort

GroenLinks, D66, PvdA en CDA in Zandvoort hebben maandag een motie ingediend tegen de geplande F1-karavaan over Noordvoort. Ze wijzen het college erop dat het natuurgebied een beschermde status heeft en dat het begin mei ook broedseizoen is. Overigens zou het niet om de coureurs zelf gaan, die moeten worden vervoerd, maar om de teamleden.

De coureurs zouden per helikopter naar het circuit worden overgebracht. DGP, de organisator van de race in Zandvoort, had de route over het strand niet opgenomen in het mobiliteitsplan. Opvallend detail in de motie is dat de ontheffing door het Zandvoortse watersportcentrum The Spot zou zijn aangevraagd.

De partijen hebben met de motie nog geen meerderheid. Het is afwachten wat de grotere partijen als Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) en de VVD willen. De PVV liet eerder weten weinig problemen te hebben met een route over Noordvoort.

Petitie

Inmiddels is de petitie 'Red de Natuur! Geen Formule 1-teams over het strand van Noordwijk' bijna 25.000 keer ondertekend. Die petitie bestond ook al toen de raad van Noordwijk een besluit moest nemen.

Natuurverenigingen doen laatste smeekbede

Natuurverenigingen, waaronder Stichting Duinbehoud, Landschap Noord-Holland en Nattuurmonumenten, hebben het college en de raad van Zandvoort gezamenlijk per brief nogmaals gevraagd om niet in te stemmen met de 'F1-karavaan' over Noordvoort. Zij wijzen de wethouder erop dat er gezamenlijk bestuurlijke afspraken zijn gemaakt ter bescherming van de betreffende kuststrook.