F1-teams mogen van Noordwijk over strand naar circuit rijden: Zandvoort is er nog niet uit

ZANDVOORT - Drie Formule 1-teams en hun gevolg willen tijdens de Grand Prix van Zandvoort over het strand van Noordwijk naar het circuit heen en weer rijden. Ze willen niet vast komen te staan in het verkeer. De gemeente Noordwijk, waar de teams overnachten, staat daar positief tegenover. Zandvoort is nog niet zover. "We moeten nog kijken of we daar een ontheffing voor kunnen verlenen", zegt een woordvoerster.

Volgens de gemeente Noordwijk heeft het verplaatsen via het strand positieve kanten. Vooral argumenten van de politie lijken de doorslag te geven. Een route via het strand van Formule 1-coureurs en hun mensen voorkomt speciale politiebegeleiding via de weg.

Belaagd

Via het strand is ook veiliger. "De supersterren van de Grand Prix komen nergens in een file vast te staan. Ze lopen geen risico om door fans 'belaagd' te worden. Of erger", menen burgemeester en wethouders van Noordwijk. "We sturen de drie F1-teams niet de weg op." Er is ook maar een beperkt aantal helikoptervluchten mogelijk rond de Grand Prix. Te weinig om de drie teams steeds heen en weer te laten vliegen. Noordwijk gaat wel voorwaarden bespreken met de F1-teams, bijvoorbeeld over wanneer ze over het strand gaan rijden.

Strandreservaat Noordvoort

Een belangrijk obstakel op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort is strandreservaat Noordvoort. Natuurbeschermer Natuurbelang noemt het plan voor (een onbekend aantal) auto's over het strand 'belachelijk.' Zij kondigt aan te proberen dit bij de rechter te stoppen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Zandvoort is de wens van de drie raceteams bekend. "Maar wij moeten nog gaan kijken of een ontheffing kan worden verleend."