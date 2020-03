Organisator menselijke ketting over strand Noordvoort: "Echt een overwinning"

Zonneveld is organisator van een menselijke ketting die de karavaan over het strand fysiek zou moeten tegenhouden. "We hadden wel verwacht dat ze het op een gegeven moment in zouden trekken, maar het komt toch als een verrassing", zegt hij op NH Radio.

Hij geeft aan dat hij vanmorgen nog een bericht heeft gestuurd naar het hoofdkantoor van Red Bull, het bedrijf achter één van de teams die over het strand zouden rijden. "Misschien heeft dat nog bijgedragen." Ook prijst hij het werk van verschillende natuurorganisaties, die vanmorgen nog aangeklopt zouden hebben bij de gemeente Zandvoort voor één laatste pleidooi.

The Spot

Volgens Zonneveld geeft The Spot, die de vergunning voor de karavaan over het strand heeft aangevraagd, aan dat de protesten niet de reden zijn om toch over de weg te rijden. "Zij hebben de vergunning namens Red Bull aangevraagd, en zij zeggen dat ze de vergunning in oktober al hebben aangevraagd. Toen was er nog geen sprake van een verkeersplan. Dat is er nu wel, en dus hebben ze besloten om toch over de weg te gaan."

Karavaan

Vanmiddag maakte The Spot bekend dat de teams toch afzien van een route over het strand. De vergunning voor die route was in de eerste instantie aangevraagd omdat er angst bestond dat het verkeer rondom Zandvoort tijdens de Formule 1 vast zou lopen en dat coureurs daarom niet op tijd op het circuit zouden kunnen zijn.

Om gebruik te maken van de route over het strand zouden de teams door stiltegebied Noordvoort moeten rijden.