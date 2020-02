Ketting van mensen blokkeert Formule 1-teams die over strand naar circuit rijden

ZANDVOORT - Een keten van mensen blokkeert straks de colonne van Formule 1-teams over het strand van en naar Zandvoort. Bij Noordwijk, Langevelderslag en Zandvoort komen 'kettingen van honderden mensen' te staan. Dat meldt Koen Zonneveld die de blokkade organiseert. "Wij merken dat de animo groot is", zegt hij.

Drie renstallen die aan de Formule 1 op 3 mei meedoen, willen in colonne heen en weer rijden tussen hun verblijfplaats Noordwijk en het circuit in Zandvoort. Zij hebben daar toestemming voor gekregen van de gemeenten Noordwijk en Zandvoort.

Er is veel kritiek op deze plannen omdat het konvooi ook drie dagen lang een aantal keer natuurreservaat Noordvoort doorkruist. Daar mogen de rest van het jaar niet eens wandelaars komen. Op de drie plekken gaan tegenstanders volgens Zonneveld proberen het konvooi tot stoppen te dwingen. Dat doen ze volgens Zonneveld dagelijks van 30 april tot en met de racedag op 3 mei.

Animo is groot

Een petitie tegen de plannen om ontheffing te geven aan de drie Formule 1-teams is bijna 31.000 keer ondertekend. De actiegroep Extinction Rebellion hield een 'die-in' in de gemeenteraadszaal van Zandvoort om tegen het besluit te reageren. "Ik merk dat de animo groot is om tegen dit plan te demonstreren. Mensen zijn kwaad. Het lijkt wel alsof alles moet wijken voor de Formule 1. Het grote geld regeert."

Hardlopers

Zonneveld is lid van een hardloopclub in Noordwijkerhout. Daar zijn leden boos, merkt hij vandaag aan de reacties. "Wij als hardlopers moeten van het strand af, en dat doen we graag. Dan kan het niet zo zijn dat er auto's zijn die gewoon door mogen rijden."

De initiatiefnemer heeft al contact gehad met de politie over de blokkade. "Het is de vraag of we een vergunning moeten gaan aanvragen. Je kan moeilijk tegen mensen zeggen dat ze niet op het strand mogen zijn."

Zonneveld en de andere organisatoren gaan de actie aankondigen op Facebook. De naam van de groep wordt: Blokkeerstrandverkeer.