Teams Formule 1 toch niet over strand naar Zandvoort

ZANDVOORT - De F1-teams maken geen gebruik van de ontheffing om over het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort te rijden. Dat maakt The Spots Events, die de autoritten zou verzorgen, zojuist bekend aan NH Nieuws.

Drie raceteams, waaronder die van Max Verstappen, verblijven tijdens de F1 in Zandvoort in hotels in de buurbadplaats Noordwijk. Om files te vermijden zouden tien elektrische wagens de coureurs en teamleden over het strand vervoeren, door het rustgebied Noordvoort. Dat rustgebied voor vogels en zeehonden was nog geen jaar geleden feestelijk geopend.

Nancy Wesselsz van The Spot Events laat NH Nieuws via de mail weten "dat wij besloten hebben in geen geval over het strand te gaan, maar de weg te gebruiken". Wesselsz zegt dat de ontheffing in oktober vorig jaar al is aangevraagd, toen er nog niet zoveel bekend was over het volledige mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix. Nu daar meer over bekend is, is de route over het strand niet langer noodzakelijk.

"De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijks is om te vliegen", aldus de verklaring van Wesselsz.

Menselijke ketting

Kort nadat vorige week bekend werd dat de gemeenteraad van Zandvoort instemde met het plan om over het strand te rijden, organiseerde Koen Zonneveld een menselijke ketting over het strand om de karavaan fysiek tegen te houden. Hij reageert opgetogen op het nieuws dat de organisatie zelf heeft besloten toch gebruik te maken van de route over de weg.