Telstar geeft overwinning ook tegen Excelsior uit handen in slotminuten

Excelsior had moeite met de felheid die Telstar op de mat legde, maar de beloning bleef uit. In de 39ste minuut kreeg de thuisploeg dan wel het verdiende loon na werken. Ozan Kökcü betaalde zijn basisplaats uit door een voorzet van Cas Dijkstra binnen te werken: 1-0.

Schendelaar

Excelsior kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg via Mendes Moreira een dot van een kans, maar de aanvaller schampte een voorzet te licht. Doelman Jasper Schendelaar moest tot twee maal in actie komen en hield zijn doel zodoende schoon. Schendelaar werd vervolgens een aantal keren flink op de proef gesteld door de Rotterdammers. De keeper, die na dit seizoen transfervrij is bij AZ (verhuurd aan Telstar), moest meermaals redding brengen op inzetten van Omarsson en Mendes Moreira om de Velsenaren op voorsprong te houden.

Net als in Almere was het dus weer billenknijpen op Sportpark Schoonenberg. De kansen stapelden zich op naar mate het einde in zicht kwam, maar telkens hield iemand de bal weg bij het doel. En ook net als in Almere ging het in de slotminuten mis voor Telstar. Skogen werkte de bal in de 90ste minuut achter Schendelaar en dus weet de ploeg uit Velsen-Zuid de overwinning weer niet over de streep te trekken.

Na het gelijkspel staat Telstar elfde in de eerste divisie met 40 punten uit 34 wedstrijden. De play-offs zijn al buiten bereik, waardoor het seizoen als een nachtkaars uit gaat. Volgende week zondag wacht de derby tegen FC Volendam.

Opstelling Telstar: Schendelaar; Bronkhorst, El Yaakoubi, Vandermeulen, Regeling (Limouri/59), Fernandes; Van Doorm, Dijkstra (Najah/84), Kökcü (Bakker/69); Plet, Van Velzen

Opstelling Excelsior: De Fockert; Horemans, Skogen, Van der Meer, Ormonde-Ottowill, Oude Kotte, Nijmeijer, Wieffer, Bruins; Omarsson, Mendes Moreira (El Hankouri/86)