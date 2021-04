Telstar krijgt deksel in allerlaatste minuut op de neus tegen Almere City

Ondanks dat Telstar in de openingsfase zelf geen gevaar wist te stichten, begon het beduidend beter dan in de thuiswedstrijd (2-3 verlies). In Velsen-Zuid keek het na 10 minuten al tegen een 0-3 achterstand aan.

Bij Telstar keerden Anthony Berenstein, Rashaan Fernandes en Cas Dijkstra (schorsing) weer terug in de basis. De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Thomas Verheydt kopte na zes minuten net naast.

Via oud-AZ'er Mees Kaandorp had Almere een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de aanvaller schoot oog-in-oog met Schendelaar wild over. In de 37ste minuut dacht Almere op gelijke hoogte te komen, maar Hammouti stond buitenspel. Almere drong vlak voor rust behoorlijk aan. Via Oussama Bouyaghlafen dacht de thuisploeg op voorsprong te komen, want de muziek ging al aan. Zijn inzet vloog in het zijnet en een schot van Faris Hammouti zeilde net over.

Volle druk

Almere City kwam erg sterk uit de kleedkamer en zette Telstar met de rug tegen de muur. Langdurige fases balbezit leverden de nodige stressmomenten op, maar Telstar hield knap stand. De ploeg van trainer Andries Jonker probeerde met man en macht stand te houden. Een inzet van Verheydt in de 64ste minuut werd van de doellijn gehaald. Telkens stond er wel een Telstar-speler in de weg of bracht Schendelaar redding, waardoor het ongekend spannend bleef.

De frustratie bij Almere City nam toe en het leek dat Telstar erin slaagde om de boel achterin dicht te houden. Het was een wonder dat Almere City de bal maar niet langs Schendelaar kreeg, want aan het aantal kansen lag het niet. Het was puur het geluk dat ontbrak bij de thuisploeg. In de allerlaatste minuut viel de bal er dan toch in. Balker met een kopbal uit een vrije trap de 1-1 op het scorebord.