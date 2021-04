Telstar gaat nu voor linkerrijtje

Nu het zo goed als onmogelijk is voor Telstar om dit jaar play-offs te spelen, willen ze in Velsen-Zuid dit seizoen in het linkerrijtje eindigen. "Wij vinden dat wij daar thuishoren. Dan moeten wij punten gaan verzamelen", aldus trainer Andries Jonker.

Vrijdag moeten er dus punten gepakt gaan worden. Dan speelt Telstar thuis tegen Excelsior. Telstar staat momenteel twaalfde en wil het aan het einde van het seizoen dus in het linkerrijtje eindigen. Dan moet de ploeg van Andries Jonker na 38 speelrondes in de top tien staan. "Kwalitatief horen wij in het linkerrijtje. Als je dat vindt dan moet je dat ook bevestigen na 38 wedstrijden. Dan moeten wij nog een aantal keer punten halen", laat Jonker weten.

Frank Korpershoek is zeker niet van de partij en de kans is ook groot dat Daniel Adshead niet inzetbaar is. Glynor Plet en Vincent Regeling sloegen de afsluitende training over, maar Plet laat weten dat hij tegen Excelsior kan spelen. "Ik denk wel dat ik kan spelen. Soms heb je kleine pijntjes en dan kan het geen kwaad om een training over te slaan". aldus Plet. Anass Najah is een twijfelgeval. Yaël Liesdek komt dit seizoen niet meer in actie.

Het duel tussen Telstar en Excelsior is vrijdag live te horen bij NH Sport.