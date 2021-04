Aantal besmettingen afgelopen week licht gedaald, ziekenhuisopnames stijgen

De afgelopen week zijn er in Zaanstreek-Waterland 1.052 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De teller van het aantal personen dat deze week in een ziekenhuis is opgenomen staat op 14. In de regio is onverminderd het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing.

In de gemeente Edam-Volendam zijn, net als vorige week, naar verhouding de meeste coronabesmettingen geconstateerd. Wel is een lichte daling te zien. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 536 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar 194 geregistreerde coronabesmettingen bij zijn gekomen. Dit zijn er 46 minder dan vorige week.



Niet alleen het aantal coronabesmetting is in Edam-Volendam hoog, ook is de gemeente koploper met het aantal coronaboetes in de regio.

In de gemeente Landsmeer zien de cijfers er beter uit, maar is juist een stijging te zien. Daar zijn per 100.000 inwoners 191 mensen positief getest. Dit betekent dat in de praktijk er slechts 22 geregistreerde besmettingen zijn. Dit zijn er 5 meer dan vorige week.

Meer priklocaties

In het Dijklander Ziekenhuis liggen nog steeds veel coronapatiënten. "Het is nog steeds elke dag een puzzel en een uitdaging", vertelt woordvoerder Iris Heijnen. Daarom wordt de capaciteit op de intensive care uitgebreid.

Gisteren werden de eerste prikken gezet in de nieuwe vaccinatielocatie in Koog aan de Zaan. Hierdoor is de prikcapiciteit opgeschaald. Als er genoeg vaccins zijn, kunnen er in combinatie met topsportcentrum De Beuk 2.000 prikken gezet worden. Vanaf morgen wordt er gevaccineerd in het gemeentehuis van Beemster. Door de vaccinaties is het aantal besmetting onder de groep 75 jaar en ouder volgens de GGD flink gedaald.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: