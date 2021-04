Aanhoudende drukte in het Dijklander, IC-capaciteit uitgebreid voor coronapatiënten

Het Dijklander Ziekenhuis blijft te maken hebben met een enorme drukte voor de zorg van coronapatiënten. De speciale covid-afdeling van het ziekenhuis ligt nog steeds vol, al hoeft het Dijklander de laatste weken minder patiënten per dag uit te plaatsen. Ook is de IC-afdeling voor coronapatiënten opnieuw uitgebreid. "Het is nog steeds elke dag een puzzel en een uitdaging", vertelt Iris Heijnen, senior communicatieadviseur van het Dijklander Ziekenhuis.

Het personeel van de ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend is al maanden druk bezig om coronapatiënten op te vangen en te verzorgen. In de eerste golf zag het Dijklander dat vooral mensen uit het zuiden van Nederland in het ziekenhuis werden opgenomen. Aan het einde van vorig jaar stegen de besmettingscijfers ook in deze regio erg hard, waardoor er meer patiënten uit West-Friesland opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.

"Wij zijn lange tijd echt een uitschieter geweest wat betreft de opname van patiënten", legt Heijnen uit. "We stonden de laatste weken in de top van ziekenhuizen die patiënten op moesten vangen, waardoor we in de afgelopen maanden zo'n zes tot acht patiënten per dag over moesten dragen aan andere ziekenhuizen. Op de drukste dag moesten we zelfs voor zestien mensen een ander ziekenhuis vinden."

IC-afdeling uitgebreid

Bijna dagelijks stond er voor het ziekenhuis een ambulancebus klaar om patiënten te vervoeren naar andere delen van het land. En in februari moest een ambulancehelikopter opgeroepen worden om een patiënt snel te kunnen vervoeren naar een ziekenhuis in Maastricht. Het Dijklander Ziekenhuis sprak destijds van een trieste mijlpaal.

In de afgelopen weken is het aantal patiënten dat overgedragen moet worden aan andere ziekenhuizen afgenomen naar gemiddeld vijf patiënten op een dag. Op sommige dagen komt het wel eens voor dat Dijklander zelf weer genoeg plaats heeft en er geen ander ziekenhuis voor patiënten hoeft worden gezocht.

In heel Nederland worden op dit moment de IC-afdelingen uitgebreid, om zo tot een totaal te komen van 1.450 bedden. Ook het Dijklander Ziekenhuis heeft vorige week het aantal bedden op de intensive care afdeling verhoogd. Daar is nu plaats voor twaalf coronapatiënten.

Nieuwe operaties uitgesteld

Het uitbreiden van de intensive care afdeling zorgt er echter ook voor dat het ziekenhuis op andere afdelingen af moet schalen. Zo zijn er sinds afgelopen week meerdere operaties uitgesteld.

"We werken in het ziekenhuis met urgentiecategorieën", legt Iris Heijnen uit. "De spoedzorg en operaties die binnen zes weken uitgevoerd moeten worden gaan door. Operaties die minder urgent zijn en uitgesteld kunnen worden komen later weer aan bod. Hierbij moet vooral gedacht worden aan orthopedische operaties, die eerder ook al uitgesteld werden."

Heijnen vindt het vooral erg vervelend voor de mensen die met pijn kampen, maar misschien nog lange tijd op hun operatie moeten wachten. Volgens de woordvoerder wil het personeel iedereen zo snel mogelijk helpen en kan er geen termijn gegeven worden wanneer alle operaties weer hervat kunnen worden. Alle poli-afspraken gaan de komende tijd wel door en worden, waar het nodig is, digitaal gehouden.

"Het is voor ons elke dag weer een puzzel en een enorme uitdaging om alles rond te krijgen", gaat Heijnen verder. "We staan wekelijks in nauw contact met de andere ziekenhuizen en proberen dagelijks te kijken waar ruimte is en welke zorg we kunnen uitvoeren."