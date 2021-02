Coronapatiënten blijven Dijklander Ziekenhuis binnen stromen: 'Personeel is bekaf'

Vandaag liggen er 22 coronapatiënten in het ziekenhuis en negen op de intensive care, vertelt woordvoerder Klarianne Roseboom aan NH Nieuws. Maar daar blijft het niet bij zegt ze, dagelijks worden er ook nog eens zes tot acht patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen, in Groningen en Friesland.

Als gevraagd wordt hoe het met het personeel gaat, zegt Klarianne: "Ze zijn moe en bekaf." Sinds oktober wordt elke dag weer volop de strijd aangegaan tegen het virus en dat eist soms zijn tol. Het ziekenhuis probeert zoveel mogelijk hulp te bieden aan het personeel waar kan: "We bieden het personeel psychologische hulp, omdat ze vaak schrijnende situaties meemaken."

Vrees voor derde golf

Er wordt in het ziekenhuis volop gevreesd voor een derde golf. "We zien steeds meer patiënten met de Britse variant van het coronavirus." Achter de schermen wordt er alles aan gedaan om voorbereidingen te treffen op die golf. "We willen niet worden verrast."

Klarianne: "We zijn echt nog niet toe aan versoepeling van maatregelen of de afschaffing van de avondklok. Als de ene patiënt wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, dan staat de volgende alweer klaar om binnen te komen."

Besmettingen

Naast de drukte in het ziekenhuis, blijven de besmettingen in de regio ook onverminderd hoog. Zo meldt de gemeente Hoorn vandaag op Facebook: "De afgelopen weken was er een kleine daling te zien, maar uit de laatste cijfers blijkt dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in Hoorn is toegenomen met 437. Een week geleden lag dit aantal nog op 300 in Hoorn."

De gemeente roept mensen op om te blijven testen, want uit landelijke cijfers blijkt dat mensen dit minder vaak doen. "Zo voorkomen we verdere verspreiding."