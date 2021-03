Een jaar corona in Het Dijklander: "Ook mensen in de zorg beginnen het zat te raken"

PURMEREND - Overvolle ic-afdelingen, afscheid van dierbaren op afstand en een zee van reageerbuisjes: corona houdt de zorg inmiddels een jaar in z'n greep. Dat is in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend niet anders. In deze vijfdelige serie laten we zien wat dat voor het personeel betekent. Vandaag: klinisch psycholoog Lonneke van Stalborch over de zorg voor het zorgpersoneel in crisistijd: "We kijken of we spanning een beetje naar beneden kunnen krijgen."

"We horen van veel mensen dat ze een korter lontje hebben", zegt Van Stalborch over het psychisch welzijn van haar collega's in het ziekenhuis. "Dat ze sneller aangebrand zijn, meer onrust voelen in hun lijf, en dat ze het ook missen om met vrienden en vriendinnen op een terrasje te zitten of naar de bioscoop te gaan. Ook de mensen in de zorg - net zo hard als iedereen - beginnen het zat te raken."

Af en toe geniet het team van een welverdiend gebakje of stuk taart, en het wel en wee van het personeel wordt dagelijks in de gaten gehouden. "Dan gaan we langs en vragen we hoe de dienst was en hoe je naar huis gaat", vertelt de psycholoog.

'Emotioneel zwaar'

Zo'n luisterend oor is voor verpleegkundige spoedeisende hulp Cherith van Belle geen overbodige luxe, want het werk is er voor haar door corona niet altijd leuker op geworden: "Emotioneel is het heel zwaar, voornamelijk patiënten die uitgeplaatst gaan worden of op de IC terechtkomen, van wie je niet weet of ze hun familie ooit nog gaan terugzien."