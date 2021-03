Een jaar corona in Het Dijklander: "Zo'n virus is voor ons natuurlijk heel interessant"

PURMEREND - Overvolle ic-afdelingen, afscheid van dierbaren op afstand en een zee van reageerbuisjes: corona houdt de zorg inmiddels een jaar in z'n greep. Dat is in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend niet anders. In deze vijfdelige serie laten we zien wat dat voor het personeel betekent. Vandaag: laboratorium-baas Nadia de Weerdt-Binnenkamp. "Ik houd er rekening mee dat er wel weer een nieuw virus of nare bacterie langskomt."

Het lab is sinds het begin van de pandemie flink gegroeid. Niet alleen het personeelsbestand, ook de werkvloer is groter geworden. "We zijn nu in een ruimte die tot vorig jaar december een garderobe was. We hebben alle jassen en kluisjes weggehaald om de capaciteit uit te breiden."

Nadia windt er geen doekjes om: waar veel bedrijfstakken onder pandemie lijden, zijn het voor laboratoria hoogtijdagen. Zo ook voor Comicro, een dochteronderneming van het Dijklander Ziekenhuis. "Dat voelt heel dubbel, want het is over de hele wereld een groot probleem."

Waar de rest van de wereld corona zo goed en kwaad als mogelijk mijdt, zoeken ze het in laboratoria - omgeven door strenge veiligheidsprotocollen - juist graag op."Voor ons vak is het natuurlijk heel interessant als zo'n virus de hele maatschappij overhoophaalt, maar voor veel andere mensen, die niet naar hun werk mogen, ziek worden, misschien overlijden, natuurlijk niet."