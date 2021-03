Een jaar corona in Het Dijklander: "Je kunt niet anders dan een extra dienst draaien"

PURMEREND - Overvolle ic-afdelingen, afscheid van dierbaren op afstand en een zee van reageerbuisjes: corona houdt de zorg inmiddels een jaar in z'n greep. Dat is in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn niet anders. In deze vijfdelige serie laten we zien wat dat voor het personeel betekent. Vandaag: opnamecoördinator Edith Schilder. "Heel veel mensen lopen op hun tandvlees."

Edith heeft het ziekenhuis afgelopen jaar flink zien veranderen. "In maart, april [vorig jaar, red.] zagen we dat alle zorg om de coronazorg hing, heel veel patiënten durfden ook niet meer in het ziekenhuis te komen. Stille poli's, stille gangen, het ziekenhuis was nagenoeg leeg."

Inmiddels is alle andere zorg ook weer op het oude niveau, vertelt Edith. En zie - zeker met de hoge besmettingsgraad in de regio - dan maar eens te garanderen dat je voor ieder bed voldoende handen hebt. "Het verschil is enorm, een covid-patiënt is over het algemeen echt een heel zieke patiënt. En dat betekent ook dat er vergeleken bij een gewoon chirurgisch bed meer verpleegkundigen per bed nodig zijn."

En dan heeft het ziekenhuis ook nog eens te maken met hoog ziekteverzuim. "We hebben te maken met een hoop verpleegkundigen die zelf ook besmet raken door het virus", zegt de opnamecoördinator. Toch blijken er altijd collega's bereid om vrije dagen op te offeren."Omdat het heel erg moeilijk is om je eigen grenzen vast te houden, wetende dat het in ziekenhuis zo druk is. Dan kun je niet anders dan weer een extra dienst draaien. Dat is lastig."