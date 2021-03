Een jaar corona in Het Dijklander: "Hoop dat er in de zomer meer ademruimte is"

PURMEREND - Overvolle ic-afdelingen, afscheid van dierbaren op afstand en een zee van reageerbuisjes: corona houdt de zorg inmiddels een jaar in z'n greep. Dat is in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend niet anders. In deze vijfdelige serie laten we zien wat dat voor het personeel betekent. Vandaag: algemeen verpleegkundige Afra Kiel. "Ik vind het ook lastig dat ik niet naar een terrasje kan."

Afra werkte tot vorig jaar als regieverpleegkundige op de maag-darm-lever- en nefrologie-afdeling, maar verhuisde aan de vooravond van de tweede golf naar de corona-afdeling.

Ze is niet de enige die haar oude werkplek heeft ingeruild: vanuit alle hoeken van het ziekenhuis is personeel ingevlogen om voor coronapatiënten te zorgen. "We doen dit werk graag, maar het werk is het afgelopen jaar wel veranderd, en die veranderingen kosten energie. Dat merk je in het hele team, ik denk dat we allemaal wel redelijk op ons tandvlees lopen."

Teamspirit

Dat Afra en haar collega's het ondanks de hoge werkdruk volhouden, is volgens haar te danken aan de teamspirit op de afdeling. "Sinds eind september zijn we hier met een groot gedeelte van ons vaste team, en dat vind ik heel prettig. Je weet wat je aan elkaar hebt, en je ziet elkaar regelmatig. Prettig dat je het samen kunt doen, en niet het alleen-gevoel hebt."

Ze durft haar hand er niet voor in het vuur te steken, maar hoopt dat de werkdruk op de afdeling in de loop van dit jaar iets minder wordt. "Ik hoop dat er in de zomer wat meer ademruimte komt, maar heb geen idee of dat ook zo gaat zijn."