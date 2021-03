Zaanstreek-Waterland NL V Een jaar corona in Het Dijklander: "Versoepelingen prima, maar hier nog effe niet"

PURMEREND - Overvolle ic-afdelingen, afscheid van dierbaren op afstand en een zee van reageerbuisjes: corona houdt de zorg inmiddels een jaar in z'n greep. Dat is in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn niet anders. In deze vijfdelige serie laten we zien wat dat voor het personeel betekent. Vandaag: arts Inge Doodeman van de afdeling Spoedeisende Hulp. "Er is geen rust of pauze hier, het gaat maar door."

Dankzij de vaccinatiecampagne gloort er weliswaar weer een sprankje hoop aan de horizon, maar in Het Dijklander is dat hooguit een minuscuul stipje. "De besmettingsgraad in Noord-Holland Noord en Waterland is echt ontzettend hoog", vertelt Doodeman. "Veel hoger dan in de rest van Nederland, soms wel het zevenvoudige." Door die hoge besmettingsgraad krijgt het Dijklander in deze periode veel meer patiënten binnen dan in het voorjaar van vorig jaar. "Als je zes tot acht, soms wel tien patiënten per dag uitplaatst naar de rest van Nederland, dat is echt heel veel."

Quote "Je wilt iedereen gewoon zorg kunnen bieden" arts inge doodeman

Dat ze plezier heeft in haar werk en er voldoening uit haalt, lijdt geen twijfel. Toch vindt ze het moeilijk om patiënten te vertellen dat er in Purmerend geen plek voor hen is. "De capaciteitsproblemen, dat is niet iets waar je als dokter blij van wordt. Want je wilt iedereen gewoon zorg kunnen bieden." En wie denkt dat dat alleen bejaarden en hoogbejaarden zijn, heeft het mis, benadrukt Doodeman. "Het gros van de patiënten die wij nu zien zijn vijftigers en zestigers." Voor versoepeling van de coronaregels vindt ze het dan ook nog veel te vroeg. "Prima als ze dat in andere delen van Nederland doen, maar hier nog effe niet. Hier kan het echt nog niet. We hebben zo'n hoge besmettingsgraad, ik houd m'n hart vast."