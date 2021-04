Vaccinatielocatie De Koog geopend: 'Flinke prikcapaciteit bij'

Vanaf vandaag kunnen Zaankanters in Koog aan de Zaan een vaccinatie krijgen. In Topsportcentrum De Koog is alles klaargemaakt om 600 prikken per dag te zetten, zeven dagen in de week, van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds.

Burgemeester Jan Hamming is blij dat nu ook in Koog aan de Zaan gevaccineerd kan worden: "Voor Zaankanters betekent dit dat ze dichter bij huis gevaccineerd kunnen worden en voor de regio komt er in één keer flinke prikcapaciteit bij."

BioNTech Pfizer vaccin

Bij Topsportcentrum de Koog stond iedereen al een tijdje in de startblokken, het wachten was op de vaccins. Hamming: "Wat mij betreft is dit het symbool van het feit dat de haven in zicht komt. We zijn op weg naar betere tijden.”

Op de locatie wordt voor nu alleen geprikt met het BioNTech/Pfizer vaccin. Het gaat op dit moment om mensen van begin 70. De GGD laat weten dat er de eerste vijf weken alleen gevaccineerd wordt met het Pfizer-vaccin: "Op deze manier wordt de capaciteit optimaal benut en mogelijke verspilling van het vaccin voorkomen. Wanneer andere vaccins in voldoende aantallen beschikbaar zijn, kunnen ook andere groepen geprikt worden in Topsportcentrum De Koog."

Gemeentehuis in de Beemster

Vanaf woensdag is het ook mogelijk om in de Beemster een vaccin te halen. Een deel van het leegstaande gemeentehuis is omgetoverd tot vaccinatielocatie. In Purmerend wordt er in sportcomplex De Beuk al sinds januari geprikt.



Door de extra locatie is er voldoende capaciteit om op beide locaties op te schalen naar ruim 2.000 prikken per dag. Het wachten is op de vaccins.