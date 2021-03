Vaccinatielocatie De Koog gaat in april open

KOOG AAN DE ZAAN - Vanaf 12 april is het voor inwoners uit de regio ook mogelijk om een vaccinatie te ontvangen bij Topsportcentrum De Koog. Vanaf half april wordt verwacht dat het aantal vaccins van Pfizer gaat toenemen, waardoor de al ingerichte vaccinatielocatie eindelijk in gebruik kan worden genomen.

Er zullen dagelijks zo'n drie tot vierhonderd prikken per dag worden gezet, 7 dagen per week tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. In eerste instantie worden mensen geprikt met het BioNTech/Pfizer vaccin. Dat zijn op dit moment mensen van 75 jaar en ouder.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan vanaf maandag 22 maart. GGD Zaanstreek-Waterland laat weten dat er ook andere groepen geprikt kunnen worden zodra er andere vaccins in voldoende aantallen beschikbaar komen.

