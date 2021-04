Meeste coronaboetes in Edam-Volendam uitgedeeld

349 coronaboetes en 61 waarschuwingen zijn er het afgelopen jaar door de politie in Edam-Volendam uitgedeeld. Omgerekend zijn dat 9,6 boetes per duizend inwoners. Daarmee is de gemeente koploper in de regio Zaanstreek-Waterland. Wormerland, waar 'slechts' 19 coronaboetes uitgedeeld, bungelt onderaan. Per 1.000 inwoners werden daar 1,2 boetes uitgeschreven.

"Afgelopen weekend zijn er 66 overtredingen van de avondklok geconstateerd", vertelt Leendert Klein, woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam. Er wordt volgens hem niet intensiever gecontroleerd vanwege het hoge aantal besmettingen. Wel wordt er streng gehandhaafd op jeugdoverlast, laat hij weten.

Vooral in het Middengebied in Volendam is het al langer onrustig. Verschillende jongeren kregen in oktober een groepsverbod opgelegd en rond de feestdagen werden politieagenten in hetzelfde gebied belaagd met vuurwerk. In februari dit jaar werd er door de jeugd feestgevierd bij de sloot achter de Damcoogh. Klein: "Het is een combinatie van controle op jeugd en controle van de maatregelen."

Nog even volhouden

Het is volgens Klein geen verrassing dat de boetes zijn uitgedeeld: "Het is voor iedereen moeilijk om zich aan de regels te blijven houden. Dat zien we overal in Nederland." Hij benadrukt dat we ons nog even aan de basisregels moeten houden. "Even streng zijn voor jezelf en elkaar."

De kaart hieronder laat zien hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn uitgedeeld: