Priklocatie ziet angst voor AstraZeneca: "Ik had het liefst wat anders gehad"

Meer dan vier op de tien zestig-plussers (42 procent) willen geen AstraZeneca-vaccin meer in hun lijf. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NOS. Mensen zijn angstig geworden omdat is besloten mensen onder de zestig jaar vanwege mogelijke gezondheidsproblemen niet meer te vaccineren. Die angst merken ze ook bij de enige priklocatie in Amsterdam-Zuidoost, waar de opkomst tot nu toe flink tegenvalt.

Deze morgen staat er zowaar een korte rij voor buurthuis Nolimits. De huisartsen uit Zuidoost hebben hier een vaccinatielocatie opgezet, zodat buurtbewoners niet naar helemaal naar bijvoorbeeld de RAI moeten voor een prik. Niet dat afstand de grootste drempel is. Volgens Mireille de Bree, huisarts en medisch directeur van Gezondheidscentra Zuidoost (GAZO), is angst een veel grotere drempel. "Gisteren was er een opkomst van 41 procent van mensen uit de doelgroep. Dus zestig procent is niet gekomen uit angst voor AstraZeneca."

Vanmorgen is het in ieder geval een stuk drukker dan gisteren. "We hebben gistermiddag besloten om per email nog de volgende twee jaren op te roepen, en dat is blijkbaar een groot succes. Want er is nu een veel grotere toeloop. En daar zijn we eigenlijk alleen maar blij mee. Want met iedere prik die wordt gezet hebben we mogelijk een leven gered."